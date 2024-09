TAR SARDEGNA. AGGIORNAMENTO DA FEDERCACCIA DELL’ISOLA

Anche quest’anno solo Federcaccia Nazionale e Federcaccia Sardegna(insieme alla Regione Sardegna che si è costituita oggi direttamente in giudizio) difendono in giudizio davanti al Tar Sardegna il calendario venatorio regionale, contro le associazioni ambientaliste che vorrebbero chiudere anticipatamente la caccia alle specie migratrici. Quest’anno la richiesta di chiusura anticipata riguarda il germano e la gallinella, altri anni il tordo, la beccaccia, la quaglia ecc…

Noi in passato, nel presente e in futuro saremo sempre in prima linea a difendere le date di chiusura previste dalla legge e previste dal calendario venatorio votato in CRF.