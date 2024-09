CARETTA: VENETO, ASSOCIAZIONI VENATORIE INCONTRANO RAPPRESENTANTI REGIONE

Le associazioni venatorie FIDC, A.N.L.C., ARCICACCIA, ANUU, E.P.S., CACCIATORI ITALIANI, C.P.A., negli incontri con l’Assessore ed il Presidente della Terza Commissione della Regione Veneto, iniziati in data 20 marzo 2024 e proseguiti in date successive fino ad arrivare ad oggi, hanno chiesto alla Regione di intervenire e normare gli appostamenti ad uso venatorio, alla luce dei tanti problemi riscontrati dai nostri Cacciatori in fase di controllo, durante la passata stagione venatoria. In data odierna abbiamo avuto un nuovo incontro con i vertici regionali per la definizione del problema capanni. Siamo davvero fiduciosi – hanno dichiarato i dirigenti – che questa legge venga corretta e possa continuare a sostenere l’attività dei capannisti”. (Fonte Ufficio Stampa on. Caretta)